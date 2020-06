Mercoledì 24 giugno alle 18.30 si terrà la diretta streaming del progetto 'Meno plastica in Comune', progetto promosso da Altroconsumo al quale anche Buscate ha aderito.

Mercoledì 24 giugno alle 18.30 si terrà la diretta streaming del progetto 'Meno plastica in Comune', progetto promosso da Altroconsumo al quale anche Buscate ha aderito, al fianco di Castano Primo, Buccinasco, Lainate e Parabiago. Durante l’incontro online si parlerà di consumo sostenibile, di Covid-19 e abitudini domestiche, e si presenterà un test di prodotti green e prodotti per la casa, cui potranno partecipare a luglio 100 cittadini e 3 famiglie del Comune. Per partecipare all’evento è sufficiente registrarsi a questo link: https://euroconsumers.webex.com/euroconsumers-it/onstage/g.php MTID=e5bc7029c29174bcd99f86f67b154730e. Nella sezione 'Stato evento', basta cliccare su “Esegui iscrizione” e compilare i campi richiesti. Il giorno dell'evento sarà sufficiente cliccare di nuovo sul link e poi sul tasto 'Partecipa' per poter seguire l’evento. Tutti i partecipanti riceveranno in anteprima la guida di Altroconsumo 'Vivere sostenibile con meno plastica' in formato digitale.

