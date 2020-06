Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, starebbe ragionando proprio sulla possibilità di togliere l'obbligo di indossarle anche all'aperto.

Per ora si tratta soltanto di una possibilità, ma è un'idea sulla quale si sta ragionando. Via le mascherine? Tutto dipenderà, ovviamente, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, però, quella che è appena iniziata potrebbe davvero essere l'ultima settimana con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali anche all'aperto. L'ultima ordinanza di metà mese dello stesso governatore lombardo aveva, infatti, prorogato fino a martedì 30 giugno la disposizione anti-contagio, ma se i dati sulla progressione dell'epidemia di Coronavirus dovessero confermare il trend in calo, la Lombardia potrebbe emettere una nuova ordinanza per trasformare "L'obbligo di indossare la mascherina" sempre in un "consiglio" o in una "raccomandazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro