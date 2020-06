Modifiche alla circolazione

L'Amministrazione comunale di Dairago ha inaugurato la settimana con una serie di modifiche nell'assetto di circolazione di alcuni tratti viari cittadini.

Da una parte l'esigenza di snellire la viabilità, dall'altra quella di renderla più sicura. L'Amministrazione comunale di Dairago ha inaugurato la settimana con una serie di modifiche nell'assetto di circolazione di alcuni tratti viari cittadini. E lo ha fatto, come spiega il sindaco Paola Rolfi sul suo profilo social... "Al fine di adottare una più disciplinata e fluida circolazione dei veicoli in alcune vie del paese". La serie delle novità parte con via Zerbi che è stata resa a senso unico con l'immissione in via Garibaldi. Modifiche che sono diventate realtà concernono inoltre via tenente Minniti che sarà percorribile in unico senso circolatorio nella direazione di via Leonardo da Vinci, via Dante a senso unico laddove si interseca con via Treves e si immette su via Garibaldi e via Silvio Pellico, anch'essa monosenso tra via Calcaterra e viale della Circonvallazione.

