Dopo la serata del 17 giugno, un altro momento per ritrovarsi e stare assieme 'post' lockdown. E adesso si va avanti sabato 27 giugno, per ricominciare tra musica, cibo e allegria.

Sabato 20 giugno tutti presenti al Centro Pertini - Il Salice, con la voglia di incontrarci di nuovo, passare una bella serata con gli amici... ovviamente con la mascherina ben saldata su naso e bocca. L'esordio era stato il 17 con la ghiotta grigliata di Nino e Alberto, serata che si era svolta nel salone per l'abbondante pioggia. L'altra sera, invece, ampio spazio a disposizione in giardino, clima festoso, tovaglie variopinte, un succulento aperitivo e distanziamento interpersonale hanno aperto la serata per poi cenare con il giro pizza di Matteo e Baba. Quindi il maestro Paolo Colombo ha fatto sognare con musica e parole sotto il cielo stellato di Mazzafame. C'era estremamente bisogno di ricominciare e, grazie al Centro Pertini -Il Salice, questo sogno si è realizzato. Un affettuoso grazie a chi lavora, a volte con molte difficoltà, nella cooperativa che gestisce il Centro e grazie anche all'Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, all'Associazione Circolo Santa Teresa di Mazzafame e ai ragazzi del Salice che collaborano per queste iniziative estive. Sono tanti gli amici di Legnano e non che partecipano ai vari eventi, molti sono rimasti esclusi dalle prime due serate per motivi organizzativi inerenti agli ultimi decreti ministeriali (abbiamo dovuto ridurre i commensali per consentire il distanziamento sociale), ma li invitiamo a prenotarsi per le prossime iniziative. Ricordiamo che sabato 27 si canteranno canzoni d’osteria con Francesco Marelli, gustando le bruschette e il giro pasta di Miriam.

