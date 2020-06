Prosegue la promozione del Parco e Museo del Volo: i bambini sotto i 12 anni, fino al 15 luglio, entreranno gratis. Gli spazi vi aspettano per giocare e divertirsi in tutta sicurezza.

Bimbi ancora gratis a Volandia. La promo, promossa dal Parco e Museo del Volo dopo la riapertura 'post' lockdown, per i piccoli sotto i 12 anni, infatti, proseguirà anche nelle prossime settimane, e precisamente fino al 15 luglio. I grandi spazi dell'importante realtà del nostro territorio, insomma, aspettano tutti i bambini (e le loro famiglie) per giocare e divertirsi in piena sicurezza.

