"Nuovi positivi dai test"

Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano: "Nuovi positivi al Covid arrivano da attività di screening".

"I nuovi casi positivi riscontrati negli ultimi giorni sono frutto dell'intensificarsi dell'attività di screening avviata dalle Regioni". Lo sostiene Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, nonché membro della Cabina di Regia del monitoraggio Covid del Ministero della Salute. LA SITUAZIONE ITALIANA - "Questa settimana - spiega Demicheli - abbiamo riscontrato qualche leggero aumento probabilmente legato al fatto che molte Regioni, come la Lombardia, hanno cominciato la ricerca attiva di casi tramite screening della popolazione, soprattutto attraverso test sierologici". NUOVI FOCOLAI - "Contemporaneamente, però - precisa - si sono registrati alcuni nuovi focolai. In Lombardia sono microscopici, altrove, invece, sono più grandi. Ne deriva che, per quanto il lockdown sia stato efficace, è meglio essere prudenti perché il virus è ancora in grado di trasmettersi". LA SITUAZIONE LOMBARDA - A proposito dei numeri della Lombardia, Demicheli spiega che il sistema nazionale che non è ancora in grado di distinguere quanti casi derivano dagli screening e quanti sono veramente nuovi. "In Lombardia, invece, sappiamo quanto sono attribuibili al primo caso e quanti al secondo. Negli ultimi giorni abbiamo assodato che più della metà dei nuovi casi deriva da positività riscontrate da test sierologici. Li definiamo casi 'vecchi', 'debolmente positivi' e con una carica virale così bassa che probabilmente non è più in grado di trasmettere l'infezione. Da un punto di vista della pericolosità, quindi, non sono come i 'nuovi casi' che, invece, hanno bisogno di essere rapidamente rintracciati e messi in quarantena".

