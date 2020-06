Grande Guerra: Museo di Bormio

L'Accordo di Programma permetterà di realizzare all'interno dell'ex caserma Pedranzini, una nuova struttura museale che ospiterà e valorizzerà il ricovero austro-ungarico.

Il patrimonio di reperti della Prima Guerra Mondiale, che in Lombardia è costituito da diversi siti contenenti testimonianze preziose, si arricchirà presto di un nuovo spazio. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione Negoziata Massimo Sertori, di concerto con l'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha infatti approvato l'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del Museo della Grande Guerra, a Bormio (So). LE FINALITA' DELL'ACCORDO - L'Accordo di Programma permetterà di realizzare all'interno dell'ex caserma Pedranzini, una nuova struttura museale che ospiterà e valorizzerà il ricovero austro-ungarico scoperto presso la cima del Monte Scorluzzo e tutti gli oggetti di uso quotidiano che ricordano una vicenda che ha segnato in modo profondo il territorio, la popolazione e il paesaggio. SERTORI: UTILE A RISCOPRIRE LE TRACCE DI QUEI TRAGICI EVENTI- "Con la realizzazione di questo museo - sottolinea l'assessore valtellinese - a distanza di cento anni permetteremo di riscoprire le tracce di quei tragici eventi che hanno segnato la storia italiana. Oltre al valore storico e culturale che custodisce, sarà un volano importante per il turismo, settore di cui la provincia di Sondrio e in particolare l'Alta Valtellina hanno fatto una vocazione". GALLI: OPERAZIONE SIGNIFICATIVA - "La sottoscrizione dell'AdP - commenta l'assessore Galli - è davvero importante. Da un lato è un atto dovuto al valore e al coraggio dei protagonisti di una tra le pagine più drammatiche del primo conflitto mondiale: la 'Guerra bianca'. Dall'altro si inserisce in un più vasto progetto di valorizzazione del fronte lombardo nella guerra, una frazione breve della prima linea del conflitto, se paragonata a fronte atesino e a quello isontino, che troverà la sua naturale e splendida conclusione a Bormio, grazie a questo Accordo di Programma. La baracca austriaca perfettamente conservata sotto la vetta dello Scorluzzo, a oltre 3 mila metri di altitudine, che sara' ricostruita a Bormio, e' molto suggestiva. Fa venire la pelle d'oca - conclude Galli - solo il fatto di pensare che cosi' la lascio' l'ultimo soldato austriaco, uscendo di corsa, in tutta fretta, magari sotto una tempesta di neve". LE RISORSE - La realizzazione del nuovo museo costerà 2 milioni e 600.000 euro tra adeguamento edilizio del fabbricato, allestimento dell'esposizione, predisposizione di percorsi didattici e informativi. L'ammontare delle risorse sarà così suddiviso: 1,8 milioni di euro a valere sul bilancio regionale 2019-2021, 400.000 euro sulle risorse del POR-FESR (Fondo Europeo Sociale Regionale)2014 -2020 e di 508.000 euro confermata dal Fondo Comuni Confinanti. I SOGGETTI COINVOLTI - L'Accordo sarà sottoscritto da Regione Lombardia, dalla Comunità Montana alta Valtellina, dai Comuni di Bormio, di Valdidentro, di Valdisotto e di Valfurva, da Ersaf-Direzione Parco dello Stelvio e vedrà anche l'adesione dell'Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello. IL PATRIMONIO LOMBARDO SI ARRICCHISCE DI UN TASSELLO - Sono tante le sedi che Regione Lombardia, negli anni, ha promosso, sostenuto e valorizzato attraverso il continuo monitoraggio, la manutenzione, lo sviluppo di percorsi turistici e culturali inerenti le vestigia della Grande Guerra. Si tratta di costruzioni di difesa militare, di trincee, di grandi forti, ma anche di piccoli reperti della vita quotidiana: dal Forte Montecchio Nord di Colico al Parco Regionale Spina Verde, dove è possibile trovare i resti della Linea Cadorna, sino al Museo della Guerra Bianca di Temù. Il museo dell'ex caserma Pedranzini sarà un nuovo tassello di questo mosaico di preziosi itinerari.

