Bernate: nuovo caso di Covid-19

Ancora un caso di positività nel Comune di Bernate Ticino. Nonostante l’aumento i numeri restano contenuti ma, come ricordato dal primo cittadino, non va dimenticato che l’emergenza sanitaria non è ancora finita. È necessario pertanto continuare a mettere in pratica le basilari condizioni per prevenire il contagio: evitare assembramenti, mantenere il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina (in Lombardia permane l'obbligo fino al 30 giugno).

Un lento e controllato ritorno alla normalità, segnato in primis dalla proposta estiva per ragazzi e famiglie, come ricorda il sindaco MariaPia Colombo, con un messaggio sui social: “Martedì 16 giugno scade il termine per l’iscrizione al centro estivo 2020 che quest’anno rappresenta un esempio di “comunità educante” realizzato con un intenso lavoro di rete tra il Comune, la Parrocchia e la cooperativa Albatros-Serena ma, soprattutto, preparato con tutte le prescrizioni necessarie per proteggere bambini e ragazzi. Ovviamente è garantito un sostanzioso intervento economico da parte dell’Amministrazione Comunale per contenere il più possibile la spesa a carico delle famiglie.”

