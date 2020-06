CTN Magenta: si riapre

Pronti ai nastri di partenza, cominciate a segnare la data: venerdì 26 giugno alle 21.15 il primo film, dopo il lockdown' sul telone di del CinemaTeatroNuovo Magenta.

"Quattro mesi senza cinema non è cosa da poco per gli appassionati", osserva Alberto Baroni, direttore della Sala di Comunità di via San Martino 19 a Magenta, "Tante pellicole in uscita rimaste congelate, alcuni titoli non sappiamo ancora se verranno rilasciati o seguiranno altre strade, la situazione è ancora in fase di riorganizzazione. Ma noi siamo pronti, non avendo mai smesso di curare gli interessi del nostro pubblico in questi mesi di lock-down", sottolinea ancora Baroni. Quindi, pronti ai nastri di partenza, cominciate a segnare la data: venerdì 26 giugno alle 21.15 il primo film sul telone di Ctn Magenta. Quale sarà? "Lasciamo ancora un poco di suspense.... possiamo però anticipare ai nostri affezionati utenti che recupereremo alcune delle migliori pellicole della stagione e partiremo con una rassegna estiva - sulla falsariga di quanto proponiamo già di consuetudine - che vedrà un film ogni 2-3 giorni". Intanto è ancora possibile rispondere al sondaggio lanciato da CTN MAGENTA qualche settimana fa, atto a comprendere le preferenze del pubblico per la fruizione delle proposte nel prossimo futuro, dato che l'emergenza Covid-19 non è ancora del tutto chiusa e potrebbero essere necessarie diverse modalità fruitive per soddisfare la richiesta degli utenti di Sala.

Per le modalità di accesso in Sala e l'acquisto dei biglietti? "Per questi aspetti stiamo definendo gli ultimi dettagli; saremo in grado di fornirli entro pochi giorni". Per cui, non rimane che rimanere sintonizzati suo Canali di CTN MAGENTA - in primis il sito, sempre aggiornato, www.teatronuovo.com ed anche sui socials, Facebook - Twitter - Youtube - Instagram ed altri .

