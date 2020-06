Ghiacciaia: subito le scuse

A poche ore dall'annuncio del sindaco sui danneggiamenti all'antica ghiacciaia, ecco le scuse dei genitori dei ragazzi autori del gesto. "Tutto è bene quel che finisce bene...".

Le scuse sono arrivate, praticamente subito, poche ore dopo che il sindaco aveva informato la popolazione di quanto era accaduto. "Tutto è bene quel che finisce bene", come ha voluto scrivere proprio lo stesso primo cittadino castanese, perché a seguito della segnalazione dei danneggiamenti avvenuti all'antica ghiacciaia ecco, appunto, che i genitori dei giovani protagonisti del gesto sono andati, immediatamente, in Comune per scusarsi. "La famiglia mi ha contattato e si è scusata - spiega il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Voglio evidenziare che l'atto vandalico c'è stato, ma i familiari, per vari motivi, non hanno visto nulla e si sono resi conto del fatto solo dopo il video che ho postato sui social nella giornata di ieri. Da oggi, inoltre, questi bambini, con un patto tra di noi, saranno i 'guardiani' della ghiacciaia, mentre, nel contempo, con Gianni Gambalonga (l'autore delle opere) interverremo per gli interventi di sistemazione e renderla ancora più bella. I genitori, poi, si sono messi, fin da subito, a disposizione per dare il loro sostegno. Ritengo che essere comunità vuol dire anche questo; essere comunità è capire che ci possono essere dei problemi e degli errori, però, alla fine, insieme si riesce a trovare la strada per risolverli".

