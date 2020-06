Centro estivo alle Materne

Le scuole Materne paritarie 'Giacobbe' di Magenta e 'Fornaroli' di Pontevecchio hanno riaperto con il centro estivo. Un bellissimo momento per ritrovarsi e ricominciare.

Dopo il via libera del Comune di Magenta, arrivato in seguito all’approvazione all’alba di venerdì del DPCM 11 giugno 2020 con il quale il Governo sospende le attività didattiche nella scuola dell’Infanzia, il progetto di riapertura delle scuole Materne paritarie 'Giacobbe' di Magenta e 'Fornaroli' di Pontevecchio ha preso il via nella forma del centro estivo permessa dal Governo. Non una corsa all’ultimo minuto, ma il raggiungimento di un lavoro di progettazione e di confronto durato settimane per poter garantire un’accoglienza sicura e attività adeguate ai bambini nel rispetto della normativa. 28 le persone impegnate, tra maestre, educatori, ausiliarie, cuoca e direzione. “Siamo molto orgogliosi di aver presentato il progetto. Riteniamo che l’apertura concorra a ridare fiducia alle famiglie e coraggio al personale della scuola; è un forte messaggio sociale e dà lustro alla Città di Magenta per aver già avuto un’attenzione particolare per scuole e servizi all’infanzia”, commenta Gabriele Bollasina, presidente dell’Ente. Quindi,ecco anche la visita del sindaco di Magenta, Chiara Calati, che ha sottolineato come questa riapertura rappresenti “Una grande felicità, un concreto ritorno alla normalità e soprattutto di attenzione ai bambini, il nostro futuro, dimenticati da questo lockdown. Il grazie va alla scuola con gli insegnanti e alle famiglie che in essa hanno avuto fiducia, un segnale di speranza per la città”. Un saluto significativo, seppur a distanza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, ma risposta ad una realtà territoriale che da 125 anni contribuisce all’educazione dei piccoli cittadini. Un momento 'storico' quello di lunedì, con genitori e maestre emozionate dopo tanti mesi di chiusura e una riapertura che rappresenta anche un nuovo inizio, visibile negli occhi lucidi di molti e nelle parole “Mi sembra un nuovo primo giorno di scuola”. Sono 80 le famiglie che hanno aderito alla proposta, indice di fiducia nella scuola, ma anche di necessità, ora che molti lavoratori hanno ripreso ad andare in sede. Il centro estivo sarà aperto fino al 31 luglio.

