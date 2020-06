"Commercianti molto attenti"

Esprime soddisfazione il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. Questo perché, da una verifica, ha constatato come le attività stanno seguendo scrupolosamente tutte le misure.

Esprime soddisfazione il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello. Questo perché, da una verifica, ha potuto constatare come i commercianti hanno seguito e stanno seguendo con scrupolosa attenzione le indicazioni e le misure di sicurezza indicate per l'emergenza Coronavirus. "Ho controllato e sono davvero molto contento per il comportamento che le attività commerciali stanno tenendo - dice - Pertanto li ringrazio per quanto stanno facendo, visto che è fondamentale che ognuno ci metta impegno e attenzione, per uscire il prima possibile da questo difficile periodo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro