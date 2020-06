Benelli: il Leone torna a ruggire

Il Leone torna a ruggire forte e lo fa diventando grande nelle dimensioni e nel motore. Benelli, con la 752S, di nuovo nelle categorie superiori con questa Naked sportiva da 750 cc.

Il Leone torna a ruggire forte e lo fa diventando grande nelle dimensioni e nel motore. Una crescita che ha visto il Felino dalle origini Pesaresi, ma con genitori asiatici, crescere in questi anni in termini di gamma, qualità e adesso anche di cilindrata. Ecco che Benelli, con la 752S, ritorna nelle categorie superiori con questa Naked sportiva da 750 cc (754 per la precisione) che va ad incuriosire e coinvolgere gli amanti del marchio, ma non solo, che non vogliono rinunciare al piacere della guida sportiva e a una potenza capace di dare adrenalina. Moderna la linea ed elegante con elementi che la collocano idealmente ad un livello ben più alto di quello che farebbe intendere il prezzo di vendita che si attesta sotto i 7000 euro. Si avete letto bene, una quotazione interessante per una moto che come stile e prestazioni probabilmente riscontrerà parecchio successo. Un’estetica che richiama molto le Naked Italiane più famose, ma che ha in fondo una sua personalità con un grosso serbatoio che sormonta il telaio a traliccio. Ottima componentistica ciclistica con una solida forcella Marzocchi da 50 mm e un forcellone a 'Banana' da cui spunta il moderno tromboncino dello scarico. Freni Brembo di alta gamma, naturalmente con ABS, garantiscono una frenata sicura ed esuberante; le finiture, in generale, fanno percepire una qualità ben più elevata del prezzo d’acquisto. Il motore a due cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa DOHC, è attuale e sviluppa 76 cavalli, non una potenza da riferimento, ma più che sufficiente per divertirsi nonostante il peso superi abbondantemente i 200 kg. Di taglia grande accoglie bene piloti di tutte le altezze che si sentono ben inseriti nella moto e padroni del mezzo, anche se necessita di qualche chilometro per prenderci confidenza, poi diventa una vera naked, facile agile e prestazionale, insomma divertente.

Questa Benelli 752S è una moto con una forte personalità, ama i regimi alti di rotazione del motore, eppure diventa godibile anche andando a spasso pennellando le curve. Se però avete lo spirito sportivo non resta che giocare con un cambio veloce e ben spaziato, guidare di corpo e aggredire i rettifili tra una curva e l’altra. Un gradito ritorno di Benelli nelle grandi cilindrate con una moto dall’ottimo rapporto qualità prezzo che nel verde 'Benelli' metallizzato del modello in prova, che ne accresce l’estetica, ben più del classico nero, proposto in alternativa, che la rende un po’ anonima. Il Leone, simbolo della casa di Pesaro è ben rappresentato in questo modello: elegante, agile e forte. Una moto che sicuramente riscuoterà successo sul mercato e che ci dovremo abituare a vedere sulle nostre strade. (Foto Roberto Serati)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro