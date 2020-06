Immuni: da lunedì in tutta Italia

L’app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Da lunedì 15 è operativa in tutta Italia.

Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere l’epidemia di Covid-19. L’app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri; così facendo, aiutano a contenere l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Dopo una prima fase di test in quattro Regioni, tra pochi giorni sarà attiva e operativa su tutto il territorio nazionale.

Attualmente è già stata installata da 2,5 milioni di italiani e, nelle regioni test, ha già segnalato a tre cittadini il rischio di contagio.

