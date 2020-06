LIUC: il rettore nell'Istat

LIUC sempre più rappresentata all’interno dell’Istat: il rettore Federico Visconti è stato, infatti, nominato membro del Consiglio dell’Istituto. Un importante traguardo.

LIUC sempre più rappresentata all’interno dell’ISTAT, l’Istituto nazionale che è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici, in contesti applicativi che vanno dalla popolazione alle famiglie, dall’istruzione al lavoro, dall’economia all’ambiente. Dopo l’ingresso nell’ottobre 2019 all’interno del Comstat, Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, il rettore della LIUC Federico Visconti è stato nominato membro del Consiglio dell’Istituto. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. All’interno dell’Organo, presieduto da Gian Carlo Blangiardo, sono stati designati anche Mauro Gasparini (Ordinario di Statistica del Politecnico di Torino) e Monica Pratesi (Ordinario di Statistica dell’Università di Pisa). La nomina del professor Visconti avviene in virtù della sua presenza all’interno del Comitato di Indirizzo. L’incarico avrà durata quadriennale. “L’importanza dei dati e della loro qualità - commenta il Professor Visconti- è sotto gli occhi di tutti, non solo per la pandemia che ci ha travolti. Assumere un incarico nell’Istituzione Statistica che rappresenta per il Paese un riferimento autorevole, verrebbe da dire “il” riferimento, è innanzitutto un onore. Significa portare un contributo alla realizzazione della sua missione, che è quella di servire la collettività attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. Ma rappresenta anche una sfida: interpretare il ruolo di consigliere negli scenari che ci attendono, con i rischi e le opportunità che pongono alla società civile e al tessuto economico del Paese. Si tratta di un incarico che è motivo di grande soddisfazione professionale, per il quale devo ringraziare i membri del Comstat che mi hanno delegato a rappresentarli”.

