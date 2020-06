"Bonus medici e infermieri chiari"

"Le modalità di erogazione del 'bonus' a medici e infermieri impegnati nel corso dell'emergenza Covid sono sempre state chiare, trasparenti e condivise. Stupiscono le affermazioni di alcuni Consiglieri regionali del PD, totalmente fuorvianti, che tentano di offuscare un accordo importante sventolando accuse improprie caratterizzate da strumentalizzazione politica". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "L'intesa con le Organizzazioni sindacali che rappresentano la Dirigenza Medica e il personale del Comparto (infermieri e operatori) - aggiunge Gallera - è stata raggiunta al termine di un confronto serio e approfondito grazie al quale sono stati distribuiti 223 milioni di euro, 123 dei quali determinati da risorse statali (41 milioni) e regionali (82 milioni) legate all'emergenza Covid". "Nei prossimi giorni - spiega l'assessore regionale - ci sara' un nuovo passaggio con i Sindacati per l'erogazione di ulteriori 31 milioni, che andranno sempre a beneficio di medici e infermieri, integrando gli incentivi già previsti". "Non comprendo queste sterili polemiche - conclude Gallera - finalizzate a gettare fango su una iniziativa che si è sempre svolta alla luce del sole".

