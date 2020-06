"Onorato del nuovo incarico"

Le prime parole di Luigi Cajazzo, nominato nelle scorse ore vicesegretario generale con delega all'integrazione sociosanitaria. "Un incarico prestigioso e importante".

"Sono molto onorato per questo nuovo, prestigioso incarico che mi è stato offerto dal presidente Fontana al quale mi dedicherò, con molto entusiasmo e ogni mia energia". Così il direttore generale al Welfare Luigi Cajazzo commenta l'annuncio della nomina a vicesegretario generale con delega all'integrazione sociosanitaria che verrà formalizzata con una delibera di giunta. "Spero vivamente - aggiunge - di contribuire a scrivere una pagina importante per la sanità in Lombardia, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, nessuno escluso". "E' evidente - sottolinea Cajazzo - che, in questo momento, il mio pensiero di enorme gratitudine va a tutto il personale della sanità lombarda e a tutti coloro i quali, nella Direzione Generale, hanno combattuto, insieme a me, questa terribile battaglia contro un nemico sconosciuto, invisibile, micidiale". "Non ci siamo mai risparmiati - prosegue - e mai ci risparmieremo per svolgere, al meglio, il nostro lavoro, qualunque e ovunque sia'. "A Marco Trivelli - conclude-, del quale ho grande stima, va il più affettuoso augurio di buon lavoro, nella certezza che continueremo a collaborare con quella serenità e quella armonia che hanno sempre contraddistinto i nostri rapporti".

