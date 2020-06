RSA Turbigo e Coronavirus

La situazione COVID-19, ad oggi, alla casa di riposo 'Sant'Edoardo' di Turbigo. Sono 46 gli ospiti negativi e 3, invece, quelli positivi, più altri 2 sono in attesa dell'esito dei tamponi.

Coronavirus e casa di riposo 'Sant'Edoardo' di Turbigo: ulteriori tamponi di controlli, ecco, allora, la situazione attuale. "In totale, voglio ricordare che sono 51 gli ospiti - afferma il sindaco Christian Garavaglia - Di questi, 46, tra quelli passati e quelli del nuovo test di verifica, sono negativi, 2, invece, sono in attesa dell'esito, in quanto l'hanno fatto in queste ore, mentre altri 2 sono positivi a bassa carica e, infine, 1 è positivo. La situazione, pertanto, sembra che sia in miglioramento; speriamo che lo sia per tutti quanti".

