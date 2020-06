COVID-19: un nuovo positivo a Turbigo

C'è un nuovo cittadino risultato positivo al Coronavirus. "Mi raccomando - dice il sindaco Christian Garavaglia - continuiamo a seguire e rispettare le regole".

Dopo che era sceso a zero, c'è adesso un nuovo caso di positività al Coronavirus a Turbigo. La comunicazione, come sempre, arriva dal sindaco Christian Garavaglia: "Ci tengo a precisare che si tratta di una situazione che non è da imputare al comportamento degli ultimi giorni, bensì è qualcosa che si protrae da ormai diverse settimane con questa persona che, per motivi personali, solo recentemente ha potuto effettuare il tampone e, quindi, solo adesso sappiamo la sua effettiva positività. Voglio, comunque, ribadire ancora una volta quanto è fondamentale rispettare le regole: vedo molta gente che fa fatica a mantenere il distanziamento di un metro, ecco mi raccomando continuiamo ad essere prudenti ed a comportarci secondo le indicazioni che ci sono state date".

