"Si rafforza squadra Welfare"

L'assessore Giulio Gallera: "La squadra socio sanitaria della Regione Lombardia si rafforza per affrontare la sfida legata all'evoluzione e alla modernizzazione del sistema di Welfare".

"La squadra socio sanitaria della Regione Lombardia si rafforza per affrontare la sfida legata all'evoluzione e alla modernizzazione del sistema di Welfare". Lo afferma l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in relazione al nuovo assetto organizzativo. "Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto finora a Luigi Cajazzo - aggiunge Gallera - il quale rafforzerà la struttura della Presidenza e si occuperà in particolare dei rapporti con il Ministero della Salute e con la Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. Mai come in questa fase cosi' delicata, il ruolo della Regione Lombardia nel panorama socio sanitario nazionale necessita della competenza e della professionalità che contraddistinguono il dottor Cajazzo". "Alla guida della Direzione Generale Welfare - spiega Gallera - arriva un professionista, il dottor Marco Trivelli, da tempo operativo nel sistema socio sanitario regionale, che ha ben operato negli anni nei ruoli che ha ricoperto in due strutture di eccellenza quale l'ospedale Niguarda di Milano e gli Spedali Civili di Brescia". "Trivelli, insieme al vice direttore Marco Salmoiraghi e allo stesso Cajazzo nella sua nuova veste - conclude Gallera - lavorerà per attuare l'evoluzione del sistema sanitario a livello di offerta ospedaliera e di assistenza territoriale, nella fase post COVID, come disposto dalle norme nazionali".

