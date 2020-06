Cajazzo per riforma sanitaria

Il dottor Luigi Cajazzo a fianco del presidente della Lombardia Attilio Fontana, per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria.

"Il dottor Luigi Cajazzo sarà al mio fianco, con l'incarico di vicesegretario generale della Regione, per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria. Mi complimento con lui per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile, durante il quale non si è mai risparmiato dimostrando grande professionalità. Sono sicuro che il suo apporto risulterà molto importante anche in questa nuova fase di lavoro. L'incarico di direttore generale dell'assessorato al Welfare sara' assunto, con una delibera che verrà approvata nei prossimi giorni, dal dottor Marco Trivelli al quale auguro fin da ora buon lavoro". Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

