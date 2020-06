I 100 anni di Mariolina

Il 9 giugno del 1920 nasceva a Cuggiono Maria Colombo, paese dove sempre ha vissuto, si è sposata e ha vissuto serena la sua vita.

Il 9 giugno non è certo una data qualsiasi a Cuggiono. Sì, perchè proprio oggi un'altra concittadina raggiunge e taglia il traguardo dei 100 anni. Un momento bellissimo, il secolo di vita, fatto di affetti e gioie, ma anche testimonianza di quanto vissuto. Proprio il 9 giugno del 1920 nasceva a Cuggiono Maria Colombo, paese dove sempre ha vissuto, si è sposata e ha vissuto serena la sua vita. Molto conosciuto e apprezzato in paese, soprattutto nel mondo del Museo Storico Civico, è il figlio Piero che con nipoti, pronipoti e cugini attende periodi migliori per festeggiare come si deve questa speciale ricorrenza. 'Mariolina' per tutta la vita è stata casalinga, magliaia, e 20 febbraio 1987 venne scelta come 'madrina' per l'inaugurazione della caserma dei Carabinieri di Cuggiono.

