COVID-19: 6 attualmente i positivi a Magnago

Sono 6 i cittadini, ad oggi, colpiti dal virus, più 4 in quarantena per contatto stretto. "Non è tempo di abbassare la guardia - scrive il sindaco Carla Picco - Rispettiamo le regole".

Sono 6, ad oggi, i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Coronavirus. Ad aggiornare sulla situazione è, come sempre, il sindaco Carla Picco: "A questi si aggiungono, poi, le 4 persone in quarantena per contatto stretto; senza, ovviamente, dimenticare i cinque nostri concittadini che, purtroppo, sono deceduti - scrive - I dati, come vedete, riportano cifre in fase di contenimento, ma questo non può e non deve farci pensare che tutto sia stato superato: questi cittadini e le loro famiglie stanno vivendo giorni difficili e di preoccupazione, e a loro va la nostra vicinanza. Non è tempo di leggerezze e di esultanze, non è ancora l’ora di abbandonare mascherine e distanziamento sociale. Non ora che i momenti di incontro e socialità aumentano, pur nel rispetto delle regole. Attenzione e rispetto per sé e gli altri: la mascherina si indossa, non si porta al braccio o sul mento; la distanza sociale è necessaria ed obbligatoria se non sei a fianco di un tuo convivente".

