'COC' e controlli

Centro Operativo Comunale e controlli sulla 'movida'. Il bilancio a Legnano a cavallo tra 'Fase 2' e 'Fase 3' dell’emergenza Coronavirus. Ecco, allora, alcuni dei principali dati.

Il Centro Operativo Comunale di Legnano (Polizia Locale, Croce Rossa, Protezione Civile, Servizi Sociali e Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, Auser e Caritas) ha iniziato a operare il 16 marzo. Da allora, ha preso in carico ed evaso oltre 1.500 richieste da parte di cittadini messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria, prevalentemente per consegna a domicilio di farmaci (circa 800) e di generi alimentari (570). Dall’entrata in vigore delle norme volte a contenere la diffusione del Coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato 470 servizi di controllo. Le violazioni accertate per mancato rispetto delle misure ammontano a 143 per quanto concerne le persone (su 7.300 controllate) e a 7 per le attività economiche (su quasi 2.300 controlli). L’obbligo di rimanere al proprio domicilio è stato rispettato dalla totalità dei cittadini per i quali è stata disposta la quarantena.

