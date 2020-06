Didattica a distanza e prima casa

Contributi da 500 euro a domanda: il pagamento del mutuo della prima casa e l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza destinati agli studenti tra i 6 e i 16 anni.

Regione Lombardia rifinanzia con altri previsti dal 'Pacchetto Famiglia', interventi straordinari in risposta all'emergenza COVID-19, che prevedono due tipologie di contributi da 500 euro a domanda: il pagamento del mutuo della prima casa e l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza destinati agli studenti tra i 6 e i 16 anni. Il contributo, proposto con una delibera dell'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, si aggiunge ai 16,5 milioni di euro già stanziati a maggio. "La nostra iniziativa - hanno commentato il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore Piani - ha riscosso un grande successo ed e' stata apprezzata da moltissime famiglie lombarde. Con queste ulteriori risorse andremo a coprire l'intero fabbisogno con aiuti immediati. Azioni concrete con cui cerchiamo di essere vicini ai nostri cittadini". Complessivamente in Regione sono pervenute circa 46.000 domande: con le risorse inizialmente a disposizione ne erano state finanziate 32.000. Ora sara' possibile, da subito, coprire l'ultimo contingente senza attese. Queste le domande presentate per provincia; Brescia 6.700 domande; Sondrio 580; Lodi 900; Pavia 1.500; Monza e Brianza 3.600; Como 1.800; Cremona 1.400; Lecco 1.500; Milano 16.300; Varese 3.500; Mantova 1.400; Bergamo 7.100. "Valutata la straordinarietà dell'iniziativa e la perdurante situazione di difficoltà che stanno vivendo le famiglie lombarde - ha aggiunto l'assessore Piani - le risorse aggiuntive permetteranno così di finanziare la totalità delle domande, senza lasciare indietro nessuno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro