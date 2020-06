Altre 2 mascherine per famiglia

Una nuova distribuzione a Nosate di dispositivi di protezione individuale. Verrà fatta nella giornata di sabato 6 giugno, in busta chiusa nella cassetta della posta.

Due mascherine per famiglia: una nuova distribuzione è in programma domani (sabato 6 giugno) a Nosate. Come segnala, appunto, il sindaco Roberto Cattaneo la consegna avverrà in una busta chiusa nella cassetta della posta e nessuno, quindi, suonerà al citofono. "Eventuali distribuzioni future verranno organizzate in base alla disponibilità degli stessi dispositivi di protezione individuale e saranno comunicate di volta in volta - conclude il primo cittadino".

