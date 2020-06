Riaprono parchi e aree giochi

La decisione è stata comunicata dal sindaco Susanna Biondi: "Dal 5 giugno torneranno a disposizione i parchi e le aree giochi presenti sul territorio comunale".

Il giorno sarà quello di domani (5 giugno): si riaprono, insomma, dopo il 'lockdown' i parchi e le aree giochi a Busto Garolfo. "Ci abbiamo ben riflettuto in COC e abbiamo alla fine deciso di far tornare funzionanti, appunto, parchi e aree giochi - scrive il sindaco Susanna Biondi - Lo faremo a partire dal 5 giugno. Le aree giochi saranno utilizzabili dalle 9, dopo aver effettuato una quotidiana sanificazione. Rimane a voi la responsabilità di comportarvi correttamente, senza creare assembramenti e magari disinfettando le mani dei vostri bambini prima e dopo l'utilizzo delle attrezzature. I controlli ci saranno, ma ritengo che nessuno più dei familiari che accompagnano i bambini sia interessato a tutelarli in ogni modo".

