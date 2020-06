Che BMW sia sinonimo di turismo non è una novità e le Gran Turismo della casa Bavarese sono apprezzate in tutto il mondo, che siano a sei cilindri, quattro o due.

Che BMW sia sinonimo di turismo non è una novità e le Gran Turismo della casa Bavarese sono apprezzate in tutto il mondo, che siano a sei cilindri, quattro o due come nel caso di questa R1250RT. Una moto arrivata all’ultima evoluzione stilistica con il modello da 1200 cc che ora è cresciuto a 1250 con il boxer più recente con tanto di fasatura variabile.

Un motore che diventa la massima espressione del propulsore tedesco che esprime ben 136 cavalli di potenza con una erogazione incredibilmente lineare e piena in tutte le marce e regimi di rotazione del motore. Quattro mappe motore a disposizione: Rain, Road, Dynamic e Dynamic pro e un comparto di elettronica collegato, come traction control, abs, cruise control e sospensioni elettroniche (ESA), cambio elettroassistito (quickshift), insomma il massimo. Una moto che può impressionare con i suoi volumi abbondanti e un peso che supera i 270 kg, ma che è capace di stupire in movimento, diventando incredibilmente maneggevole e facile. Disinvolta sulle curve e anche nel traffico, una volta prese le misure con le borse laterali, che comunque rimangono nella sagoma degli specchi retrovisori. Quando poi la strada si allunga, magari diventa autostrada, il confort diventa totale con una protezione all’aria, e alle intemperie, davvero esagerata, comoda la posizione di guida con una sella ampia e comoda che promette lunghe percorrenze senza sosta, anche perché i 25 litri di capacità del serbatoio e i consumi molto vicini ai 20 Km/lt vi faranno odiare dai benzinai. Regale anche la posizione del passeggero che non po’ desiderare di meglio. Una moto da godere tutti i giorni o per farvi portare in capo al mondo, questa BMW R1250RT che fa dell’equilibrio la sua arma migliore, baricentro basso e un controllo, anche da fermo, davvero notevole anche per chi non è altissimo visto che la sella è a 'solo' 760 mm di altezza. Difficile passare inosservati a bordo di una così elegante moto, se poi avete anche acceso la radio di bordo diventa impossibile. Già una componentistica di altissimo livello, con finiture degne della classe BMW, a si possono aggiungere numerosi optional per renderla ancora più esclusiva e personale, come nel caso della moto in prova che monta tutti gli optional della serie 719, da coperchi valvole, al copricinghia, alle leve, coperchietti serbatoi oli manubrio, e poi gli stupendi cerchi e dello scarico Akrapovic HP che può rimanendo educato dona alla grossa tedescona una voce molto coinvolgente. Un 'giocattolone' che potete portarvi a casa partendo da una base di € 19700,00 che sicuramente lieviteranno per gli irrinunciabili optional che su questa moto non possono mancare. Gran Turismo e classe ora sono uniti in una unica moto. (Foto di Roberto Serati Immagini)

