Un pic nic nel parco

La segnalazione arriva da Inveruno, dove, nonostante le regole e i divieti, alcune persone si sono ritrovate in compagnia nel parco di Villa Tanzi. "Gesto, mancanza di rispetto".

Un pic nic, nonostante divieti, misure e direttive specifiche e mirate per l'emergenza Coronavirus. La segnalazione arriva da Inveruno dove nel parco di Villa Tanzi, proprio nelle scorse ore, qualche cittadino si è imbattuto in alcune persone, appunto, tranquillamente in compagnia. "Ma è normale? - scrive - Ho contattato tutti i numeri del Municipio, però, purtroppo, niente. Personalmente trovo questo gesto come una grandissima mancanza di rispetto nei confronti di Inveruno, del consiglio e delle regole. Fare un pic nic al parco senza tenere in considerazione le indicazioni imposte è assurdo".

