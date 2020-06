Scarica rifiuti: sanzionato

Abbandonano un cumulo di rifiuti ingombranti lungo il margine stradale nei pressi dell’ecocentro, la Polizia locale riesce ad individuare il mezzo e sanzionano l’autore.

La scorsa sera, dei soggetti hanno scaricato un cumulo di rifiuti ingombranti lungo il margine stradale nei pressi dell’ecocentro comunale di Castano Primo, gli agenti della Polizia locale riescono ad individuare il mezzo e sanzionano l’autore. Si tratta di un cittadino pakistano, residente nel comune di Galliate identificato quale l’autore di uno scarico incontrollato di rifiuti, costituito da ante di mobili, materassi e sacchi di spazzatura solida urbana, abbandonati a mò di discarica a cielo aperto. Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale della zona, gli agenti sono riusciti ad individuare l’incivile autore del gesto, grazie alla targa del mezzo con il quale l’uomo si era disfatto degli ingombranti. Il giorno seguente ai fatti, durante il servizio di pattuglia di controllo del territorio altresì veniva notato il veicolo nella piazza Ardizzone, tra l’altro in sosta irregolare e quindi debitamente sanzionato anche a norma del CDS ma senza che si riuscisse a rintracciare nell’immediatezza il conducente. Nei giorni successivi, monitorando l’area, veniva individuato da un’altra pattuglia del Comando Castanese nuovamente il furgone in sosta in una via del centro cittadino, questa volta dopo una breve ricerca tra i dimoranti della zona veniva individuato il conducente e così si risaliva al proprietario e all’autore dello scarico, i quali oltre alla bonifica dell’area sono stati sanzionati a norma di legge per il deposito incontrollato dei rifiuti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro