Inveruno: solo 6 'positivi'

Dopo mesi difficili, che hanno coinvolto l'intera comunità cittadina, Inveruno e Furato iniziano a veder la luce in fondo al tunnel. Sono ora 50 i cittadini guariti.

Una situazione che va gradualmente ad migliorare, con nessun caso registrato ormai da diversi giorni e con una serie di 'negatività' che cresce. Dopo mesi difficili, che hanno coinvolto l'intera comunità cittadina, Inveruno e Furato iniziano a veder la luce in fondo al tunnel. "Un nostro concittadino ha ricevuto l’esito del tampone di verifica, che è risultato essere negativo - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Quindi i concittadini ufficialmente guariti ad oggi sono 50 mentre i concittadini ancora positivi sono 6.

Il contenimento del virus sta procedendo bene. Questo non ci deve far scordare le regole basilari che ci stanno aiutando in questa sfida che stiamo ancora vivendo:

- Mettiamo sempre la mascherina quando usciamo e teniamola anche quando ci incontriamo in spazi pubblici con i conoscenti e gli amici;

- Manteniamo sempre le distanze interpersonali;

- Laviamoci spesso le mani".

