Distribuite 6 mila mascherine

Sabato scorso (30 maggio) la Polizia locale di Vanzaghello, con la Protezione Civile, ha consegnato circa 6 mascherine alle famiglie. Seguirà un'altra distribuzione.

Circa 6 mila mascherine consegnate a tutte le famiglie di Vanzaghello. Una nuova distribuzione, insomma, perché l'emergenza Coronavirus non è ancora finita e, quindi, è fondamentale che i cittadini abbiano a disposizione i dispositivi di protezione individuali necessari quando devono uscire di casa. E, così, ecco che, proprio sabato scorso (30 maggio), l'Amministrazione comunale, con la Polizia locale e la Protezione Civile, ha organizzato un'altra consegna ai vari nuclei familiari vanzaghellesi. "Nelle prossime settimane - scrive il sindaco Arconte Gatti - seguiranno ulteriori distribuzioni. Rinnovo, intanto, l'invito alla popolazione ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in vigore, confidando sul senso civico della nostra comunità. Non dobbiamo abbassare il livello di attenzione, anche se le misure restrittive sono state allentate e qualche attività ora è concessa. Ricordiamoci, infatti, che la pandemia non è conclusa".

