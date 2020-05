"Il Comune faccia i test"

Dopo una prima istanza, nel mese di aprile, il Partito Democratico di Turbigo ne ha presentata un'altra, per chiedere che vengano effettuati i test sierologici in paese.

Una nuova richiesta. Una nuova istanza, che arriva dopo quella presentata ad aprile e che porta, ancora una volta, la firma del Circolo PD di Turbigo. E al centro dell'attenzione ci sono, nuovamente, i test sierologici per quanto concerne il COVID-19 verso i quali, appunto, la stessa realtà chiede all'Amministrazione un impegno concreto e mirato. "Il testo è stato depositato qualche giorno fa in Comune - scrivono - Nella precedente istanza, la risposta del sindaco era stata, in parole semplici, "Dobbiamo attendere le indicazioni della Regione". Ebbene, visto ora la persistente e totale indifferenza proprio della Regione e la sua sostanziale rinuncia ad essere un ente pubblico che vuole tutelare appieno la salute dei cittadini, abbiamo ritenuto doveroso insistere nel chiedere a chi governa Turbigo di agire autonomamente, non solo promuovendo e facilitando l'effettuazione di tali test sierologici presso il nostro paese, ma, soprattutto, sostenendo interamente i costi di questi ultimi che saranno effettuati a favore di alcune categorie più esposte al rischio contagio (quali operatori sanitari, membri di associazioni di volontariato, dipendenti comunali a contatto col pubblico, lavoratori di RSA, personale che fornisce beni di prima necessità, ecc...) o a persone che, in base a dichiarazione ISEE, presentino un reddito non superiore ad una determinata soglia".

