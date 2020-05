Biblioteca: si ricomincia

Mascherine, distanziamento, igienizzante e tutte le misure e gli accorgimenti specifici e necessari a garantire la massima sicurezza agli utenti ed al persona. Si ricomincia, allora; già, perché proprio dalle 15 di oggi (venerdì 29 maggio) la biblioteca di Castano Primo riapre ufficialmente dopo il lockdown. "Con la massima attenzione e preferendo la miglior cautela possibile, abbiamo atteso una situazione più stabile - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ma adesso siamo di nuovo pronti ad accogliere tutti voi nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie". Ricordiamo che il servizio sarà su appuntamento e con prenotazione preventiva dei documenti da prendere in prestito.

