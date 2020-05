Parco Castello anche il sabato

Non solo i giorni feriali, ma adesso anche il sabato. Già, perché da questo weekend (30 maggio) il Parco Castello di Legnano riapre. La conferma arriva direttamente dal Comune di Legnano: "Si comunica che il parco Castello, già accessibile al pubblico nei giorni feriali, tra le 8 e le 20, dal 30 maggio sarà aperto anche al sabato. Fino a nuove disposizioni, resterà, invece, chiuso la domenica e nei festivi".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro