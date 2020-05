"Farm to Fork aumenta burocrazia"

"La Politica agricola comune (Pac) deve essere semplice, efficace, in grado di valorizzare le autonomie territoriali e finalizzata a promuovere la competitività delle imprese agricole".

"La Politica agricola comune (Pac) deve essere semplice, efficace, in grado di valorizzare le autonomie territoriali e soprattutto finalizzata a promuovere la competitività delle imprese agricole. La Pac attuale ha una burocrazia mastodontica che rischia addirittura di peggiorare a causa della strategia 'Farm to Fork' che 'liscia il pelo' a visioni bucoliche dell'agricoltura ponendosi obiettivi ambientali ambiziosi senza puntare sull'innovazione nei campi e nelle aziende ma mettendo imposizioni, vincoli e burocrazia. Se l'aumento dei fondi per la Pac verrà confermato sarà una notizia positiva, ma le misure sono ancora insufficienti e a farne le spese sarà la competitività delle imprese". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi in merito alla strategia europea 'Farm to Fork'. "Occorre uscire da questa visione ideologica sbagliata - ha aggiunto, in conclusione, Rolfi -. La Pac è la misura di sostegno alla competitività agricola. La sostenibilità ambientale si raggiunge attraverso un percorso di innovazione e di formazione, non con altra burocrazia. L'Europa deve puntare in maniera concreta sull'agricoltura, coinvolgendo i territori e le Regioni per stabilire una strategia condivisa".

