Altre mascherine per i cittadini

Saranno distribuite nella giornata di sabato 30 maggio, presso il comando della Polizia locale di Vanzaghello. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Dpi per l'emergenza Coronavirus.

Altre mascherine. Una seconda distribuzione, che verrà effettuata nella giornata di sabato prossimo, presso il comando della Polizia locale di Vanzaghello. Più nello specifico, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, i cittadini (un solo componente per famiglia; oppure delegando una persona esterna al proprio nucleo familiare, che dovrà presentarsi con una copia del documento di identità dello stesso delegante) potranno, dunque, ritirare i dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza Coronavirus. Da sottolineare che l'interessato dovrà presentarsi indossando la mascherina e osservando scrupolosamente il distanziamento sociale, attendendo il proprio turno senza creare assembramenti. "Coloro che saranno impossibilitati al ritiro il 30 maggio - scrive in una nota il Comune - potranno recuperarli nelle distribuzioni successive, che verranno tempestivamente comunicate dai nostri uffici. Le persone anziane o i portatori di handicap, infine, avranno modo di richiedere i dispositivi contattando il numero 0331/308926, per farsi consegnare le mascherine al domicilio".

