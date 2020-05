La biblioteca dal 3 giugno

Dall'inizio di questa settimana è possibile prenotarsi per la riconsegna del materiale. Dal 3 giugno, poi, verrà riattivato il servizio di ritiro e consegne con alcune misure.

Prime attività a partire dal 3 giugno, ma intanto in biblioteca a Magnago è possibile prenotarsi, appunto, per riconsegnare il materiale. Come fare, allora? Basterà telefonare, dalle 9 alle 14 (dal lunedì al venerdì) e dalle 9 alle 12 (il sabato), al numero 0331/309196. "Dagli inizi del prossimo mese - si legge nella nota del Comune - sarà, quindi, possibile consegnare nella stessa biblioteca, con accesso solo nella zona ingresso (da via Parini) ed esclusivamente nell'orario stabilito con l'appuntamento. Si ricorda, inoltre, che il parco resta chiuso e, pertanto, è fatto divieto di creare assembramenti anche nell'area attigua all'ingresso della struttura e, in caso di presenza di altre persone, occorre rispettare il distanziamento di almeno un metro". Ancora più nello specifico, poi, per la restituzione (che si svolgerà nella zona d'accesso), i volumi dovranno essere debitamente sigillati in sacchetti di plastica e accompagnati dall'elenco dei testi contenuti all'interno (indicanti titolo e cognome utente). "Questo, in quanto gli stessi saranno posti, successivamente, in appositi contenitori, per essere lasciati in 'quarantena precauzionale' per non meno di 72 ore - continuano dal Comune - Ricordiamo che sarà possibile, sempre su prenotazione, chiedere volumi in prestito, telefonando allo 0331/309196 e, in un primi momento, si potranno scegliere solo libri presenti in biblioteca (verrà sospesa, invece, la prenotazione online dal sito di Fondazione per Leggere). Non solo, non funzionerà, in questa fase, nemmeno il servizio inter-prestito (prima di ogni richiesta, perciò, si consiglia di consultare il catalogo fondazioneperleggere.it in modo da assicurarsi che quanto si sta cercando sia disponibile). Infine, è fondamentale ribadire che si potrà accedere all'atrio solo mascherina e guanti e uno alla volta, rispettando la distanza di un metro all'esterno; così come non sarà permesso accedere agli scaffali e il servizio donazioni sarà sospeso".

