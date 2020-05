Da lunedì 25 maggio riapre la biblioteca di Robecchetto con Induno e Malvaglio. E lo farà con nuove modalità, per garantire la massima sicurezza agli utenti ed al personale.

La biblioteca al tempo del Coronavirus; o per usare il loro titolo la 'Biblioteca Agile'. Già, perché da lunedì 25 maggio, ecco che riaprirà i battenti l'importante realtà di Robecchetto con Induno e Malvaglio e, come è ovvio, lo farà con una serie di misure e indicazioni precise e specifiche. Innanzitutto, va sottolineato che tutti gli spazi saranno completamente chiusi, con il prestito di solo materiale presente a Robecchetto (in quarantena da 72 ore) e massimo 5 documenti; quindi, tre i punti cardine: 'just read', ossia ritira nell'orario e nel giorno concordato (libri, riviste e dvd prenotati), 'resi veloci' (riconsegna alla postazione di auto reso all'ingresso) e 'pRESTAacasa' (se non puoi passare tu, viene la biblioteca davanti al tuo cancello). Si ricorda, infine, che se il personale non troverà nessuno a casa, la prenotazione verrà annullata. Per prenotarsi, scrivere all'indirizzo mail biblio [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it oppure chiamare ai numeri 334/3856441 o 0331/876476.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro