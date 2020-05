La situazione COVID a Castano

Sono 20 i positivi al Coronavirus in città e 27 guariti (oltre, purtroppo, agli 11 decessi). L'aggiornamento sulla situazione attuale da parte del sindaco Pignatiello.

E', come sempre, il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, a fare un bilancio ad oggi. Coronavirus: qual'è, allora, la situazione in città? "In questo momento - spiega il primo cittadino - Abbiamo 20 castanesi positivi al COVID-19 e 27 persone che, invece, sono ufficialmente guarite. Purtroppo, poi, dobbiamo registrare anche gli 11 decessi (voglio rinnovare alle famiglie ed ai loro cari la vicinanza e le condoglianze da parte di tutta la nostra comunità). Infine, un altro appello e un nuovo invito alla popolazione a proseguire a rispettare le misure e le regole, tenendo i giusti e corretti comportamenti. Solo così riusciremo ad uscire da questo periodo lungo e complicato".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro