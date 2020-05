Riaperto l'ambulatorio

Dopo il lockdown, ha riaperto anche l'ambulatorio comunale di Inveruno: sono attivi i servizi prelievi e infermieristico, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11, mentre le prestazioni sanitarie pomeridiane specialistiche sono ancora sospese, a eccezione delle attività della dottoressa Giulia Garavaglia (podologa), che riceve il mercoledì pomeriggio e della dottoressa Sonia Facchetti (psicologa), che riceve il martedì pomeriggio.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito comunale all'indirizzo: https://www.comune.inveruno.mi.it/ambulatorio-comunale-di-inveruno/.

