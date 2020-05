Inveruno: nuovo caso di Coronavirus

Il Coronavirus è ancora presente nelle nostre comunità e, complice la riapertura di questi giorni, senza le adeguate attenzioni rischia di tornare a circolare tra la popolazione.

Una situazione che stava portando, finalmente, a dare segnali di forte speranza, con sempre più cittadini che si negativizzavano. Ma il Coronavirus è ancora presente nelle nostre comunità e, complice la riapertura di questi giorni, senza le adeguate attenzioni rischia di tornare a circolare tra la popolazione.

"Iniziavamo a cullare l’idea che la situazione si fosse stabilizzata - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - Purtroppo però quest’oggi trova concretezza il pensiero che l’epidemia è contenuta ma attiva.

Quest’oggi infatti un nostro nuovo concittadino è risultato positivo al Covid.

Quindi il numero di concittadini positivi al Covid salgono a 15.

Poichè il virus è ancora attivo, anche se più controllato, è sempre importante tenere alta l’attenzione per se e per gli altri.

E tenere alta l’attenzione vuol dire:

- In primis la mascherina indossarla

- tenere le distanze di un metro

- evitare assembramenti".

