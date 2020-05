Fermato con la droga

Un 22enne è stato bloccato a Marcallo con Casone dai Carabinieri. Perquisito, nascondeva 12,5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 780 euro in contanti.

Alla vista dei Carabinieri di Magenta, si sono dati alla fuga. Stavano pattugliando il territorio quando i militari dell'Arma, mentre si trovavano in via Rossini a Marcallo con Casone, si sono imbattuti in due giovani. I militari sono riusciti subito a fermarne uno. Perquisito, nascondeva 12,5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 780 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Il giovane è stato identificato in un 22enne di nazionalità albanese, incensurato, irregolare e senza fissa dimora. E’ stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e trasferito a Milano per la direttissima.

