La comunicazione del sindaco di Turbigo Christian Garavaglia: "L'Imu è stata posticipata al 16 settembre; rimandata anche la prima rata della Tari al 30 settembre".

Imu e Tari rinviate. Lo dice, in una nota, il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia. "Nei prossimi giorni arriverà al domicilio, tramite posta ordinaria, il modello F24 per il pagamento dell’acconto Imu 2020 - scrive il primo cittadino - A tal proposito, però, si precisa che abbiamo posticipato la scadenza del pagamento al 16 settembre, fatta salva la volontà del contribuente di pagarla comunque subito (tale rinvio non è applicabile per la categoria Catastali D, il cui tributo è dovuto direttamente allo Stato)". Non solo, perché, contemporaneamente, ecco che, appunto, anche la prima rata della Tari è stata rimandata al 30 settembre, con il modello F24 he sarà spedito successivamente al domicilio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro