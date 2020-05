Parchi chiusi fino a giugno

L'ordinanza del sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, è delle scorse ore: i parchi 'Caduti di Nassirya' e 'Lambruschini' resteranno chiuso almeno fino al 14 giugno.

Parchi chiusi fino a metà giugno. L'ordinanza, a firma del sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, è arrivata proprio nelle scorse ore. E, così, ecco che le due aree verdi 'Caduti di Nassirya' (in via Fogazzaro) e 'Lambruschini' resteranno, come detto, ancora bloccate fino al 14 giugno prossimo. "Questo - scrive il primo cittadino - al fine di continuare a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie, limitando il più possibile la compresenza di persone all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici, nel rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 per arginare così la diffusione del virus, a tutela dell’intera cittadinanza. La battaglia contro il COVID-19, infatti, continua e in queste settimane con le prime riaperture prudenza e senso di responsabilità sono ancora più necessari".

