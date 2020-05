Covid: la Lombardia supera l'intera Cina

Da ieri la sola Regione Lombardia conta più casi di pazienti positivi al Coronavirus di tutta la Cina.

Nonostante il presidente Attilio Fontana si dimostri orgoglioso di quanto fatto e stizzito per chi lo critica; con un 'Ospedale' in Fiera costato oltre 20 milioni di euro, montato e poi smontato (ma perchè se potrebbe ancora servire?); con test di massa che non vengono effettuati dal pubblico, ma 'concessi' ai privati,... un dato emerge e comunque deve far riflettere: da ieri la sola Regione Lombardia conta più casi di pazienti positivi al Coronavirus di tutta la Cina.

I dati pubblicati dalla John Hopkins University, conteggia che nella Repubblica Popolare i casi accertati erano 84.031. In Lombardia, invece, si è arrivati a contare 84.119 casi, 299 in più in 24 ore (su 12.162 tamponi, 1.918 meno del giorno prima).

Numeri impressionanti, anche se obiettivamente rimangono numeri precisi sul reale conteggio dei casi cinesi, ma che non può comunque che far riflettere. Anche perchè, non andrà mai dimenticato, sono già 15.540 i decessi nella nostra Regione. Ecco allora che parlare di successo appare quanto meno fuori luogo.

