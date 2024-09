Cuggiono piange Carlotta

Grande dolore in tutta la comunità per la prematura scomparsa di Carlotta Mastelli, fin da giovane molto attiva e impegnata nella politica locale.

Ci sono notizie davvero più difficili di altre da scrivere, soprattutto quando viene a mancare una persona giovane e molto conosciuta. In tutta la comunità cuggionese oggi è il giorno del dolore per la prematura scomparsa di Carlotta Mastelli.

Classe 1988 e di una nota famiglia cuggionese per impegno politico e in comunità, Carlotta fin da giovane ha sempre mostrato grande carattere, attenzione e affetto verso il suo paese, tanto da spingerla, nel 2012, a candidarsi a sindaco. La più giovane candidatura a sindaco per il paese, con una campagna elettorale e poi un impegno nelle opposizioni sempre molto rispettoso del ruolo e delle istituzioni. Già in passato, purtroppo, ha dovuto combattere con un male difficile e silenzioso che, dopo la gioia del matrimonio e la nascita dei suoi figli, è tornato a manifestarsi.

I funerali si svolgeranno sabato 14 settembre, alle ore 10.30, in Basilica a Cuggiono. Il santo rosario sarà alle ore 10 dello stesso giorno.

Con il suo sorriso, la sua determinazione, la sua competenza e il suo impegno, lascia un grande vuoto in tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerla.

