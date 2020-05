Indagine AEMME

Sono circa 2400 i cittadini che hanno risposto all’indagine che AEMME Linea Ambiente ha commissionato anche quest’anno, allo scopo di testare il grado di soddisfazione.

Sono circa 2400 i cittadini che hanno risposto all’indagine che AEMME Linea Ambiente ha commissionato anche quest’anno, allo scopo di testare il grado di soddisfazione dei propri utenti, rispetto ai servizi che eroga sul territorio. Su una scala di valutazione da 1 a 10, i cittadini dei 17 Comuni serviti hanno assegnato alla società un punteggio medio di 7.6 (7,3 il punteggio ottenuto lo scorso anno). Con valutazioni che oscillano tra l’8 e l’8.6, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti (in termini di organizzazione e gestione) e l’attività delle piattaforme ecologiche sono gli aspetti che soddisfano maggiormente i cittadini, mentre tra i capitoli non privi di qualche criticità ci sono la pulizia delle aree verdi e dei parchi e lo svuotamento dei cestini stradali: sebbene queste voci abbiano comunque guadagnato un punteggio che raggiunge e supera pienamente la sufficienza, ALA si adopererà per migliorare tali servizi. Prendiamo, tuttavia, in esame la questione dei cestini stradali: molti tra i cittadini intervistati ne hanno suggerito l’implementazione, giudicando insufficiente il numero di quelli attualmente disponibili sul territorio dei vari Comuni. Questo aspetto, che andrà ovviamente approfondito con le varie Amministrazioni, sarà da valutarsi anche alla luce dell’utilizzo ridondante e improprio di cui sono oggetto i cestini, da parte della popolazione (fenomeno, questo, che obbliga gli operatori di ALA a passaggi supplementari di svuotamento, rispetto a quelli che la capienza dei cestini prescriverebbe). Punteggi positivi anche per quegli aspetti del servizio di raccolta che, in genere, suscitano maggiori critiche, ossia la rumorosità, gli intralci e i disagi provocati al traffico urbano, da parte dei mezzi aziendali: anche in questo caso i cittadini hanno promosso ALA, assegnandole punteggi che sfiorano il 9. Buoni anche i giudizi relativi alla Tariffa Puntuale: hanno risposto alle domande 364 cittadini dei 5 Comuni in cui la stessa è in vigore, palesando una soddisfazione corrispondente ad un punteggio di 8. La complessiva analisi dei risultati evidenzia che il giudizio positivo dello scorso anno è stato confermato e migliorato e pone AEMME Linea Ambiente tra i gestori più apprezzati, fra quelli di tutto il Nord Italia. Prossimamente sarà la volta delle attività produttive, che finora non è stato possibile interpellare a causa della chiusura legata all’emergenza Covid-19. Le domande saranno le stesse poste ai privati cittadini e, una volta completato il lavoro, si provvederà ad integrare i dati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro