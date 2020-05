"Controlli igienici in market multietnici"

"Ho ricevuto nei giorni scorsi numerose segnalazioni dai cittadini di varie province lombarde nelle quali si denuncia la scarsità d'igiene che continua a persistere nei market multietnici".

"Ho ricevuto nei giorni scorsi numerose segnalazioni dai cittadini di varie province lombarde nelle quali si denuncia la scarsità d'igiene che continua a persistere nei market multietnici presenti a Milano e nelle altre città". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Non si tratta, in effetti - ha aggiunto - di una denuncia peregrina. Basti vedere come in molti di questi negozi, grandi a volte meno di 30 metri quadri, si trovino ammassate per terra le merci. La normativa sul COVID-19 è chiara: pulizia dell'ambiente almeno 2 volte al giorno, informazioni per il distanziamento, aerazione dei locali e non più di due addetti se i locali sono inferiori a 40 mq". "I negozi alimentari - ha detto ancora De Corato - sono quelli che, sin dall'inizio dell'emergenza, non sono mai stati chiusi cosi' che potessero garantire il costante approvvigionamento della popolazione. "Per questo - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza - scriverò ai comandanti delle varie Polizie locali della Lombardia chiedendo di effettuare maggiori controlli nelle attività di vendita alimentare che per dimensioni devono prestare maggior attenzione all'igiene del locale"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro