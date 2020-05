Vanzaghello e i test epidemiologici

Come già anticipato anche il Comune del nostro territorio tra quelle realtà della Lombardia che faranno parte dell'indagine epidemiologica sul Coronavirus. Qualche dettaglio in più.

Come già anticipato ci sarà anche Vanzaghello tra quei Comuni della Lombardia individuati per l'indagine epidemiologica sul Coronavirus, coordinata dal professor Massimo Galli, primario di Malattie Infettive dell'ospedale 'Sacco' di Milano. Ma perché, allora, proprio la cittadina del nostro territorio? E quali sono le modalità e gli obiettivi primari? Domande (sono solo alcune), alle quali, insomma, ha voluto provare a rispondere la stessa Amministrazione comunale in una nota specifica. "Partiamo, innanzitutto, dal fatto che il progetto ricercava realtà comunali con caratteristiche ben precise, quali ad esempio la posizione geografica, il numero di abitanti e le condizioni sanitarie - spiegano il sindaco e la 'sua' squadra di governo - Nei primi giorni di aprile, dunque, non appena siamo venuti a conoscenza di questa opportunità, abbiamo lavorato con grande impegno, affinché il nostro paese potesse essere selezionato". E così, alla fine, è stato. "Uno dei principali scopi di tale iniziativa è stabilire la diffusione dell'infezione nella popolazione, determinando la sieroprevalenza delle IgG dirette nei confronti di SARS-CoV-2, tramite test rapido immuno-cromatografico e successiva conferma con metodica sierologica su sangue venoso con test immunochimica in fase liquida - continuano - Ancora, si tratta di uno studio trasversale di sieroprevalenza, mentre per quanto concerne l'attività vera e propria, ecco si svolgerà presso una struttura pre-esistente, che dovrà essere dotata di locali atti a consentire le varie procedure (sala d'attesa di dimensioni idonee a permettere la presenza in contemporanea di 8-10 persone debitamente distanziate, esecuzione, appunto, dei test, prelievi di sangue venoso e tamponi nasofaringei, vestizione e svestizione degli operatori e stoccaggio campioni). Da sottolineare, infine, che l'indagine (su base volontaria) non avrà alcun costo né per i cittadini né per il Comune. Non appena, poi, avremmo tutte le altre indicazioni (modalità di adesione, luogo e orari), le comunicheremo immediatamente alla popolazione".

